Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

Ankara'da Yarın Trafik Kısıtlamaları

Ankara'nın merkezi noktalarından biri olan Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeni ile yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 28 Aralık Cumartesi günü saat 07.00'den itibaren uygulanacak kısıtlamaların detaylarını açıkladı.

Kapatılacak Yollar

Kapatılacak yollar arasında şunlar yer alıyor:

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı

GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ve Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan kısmı

Dögol Caddesi’nden Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölüm

GMK Bulvarı ve Strazburg Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanı'na kadar olan bölüm

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar

Hipodrom Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar

İstanbul Caddesi’nden Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar

Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı çift yönlü kapatılacak.

Ayrıca, etkinlik süresince AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı hizmet vermeyecek.

Bu kısıtlamalar nedeniyle sürücülerin farklı güzergahları kullanması tavsiye ediliyor.