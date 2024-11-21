Ankara'da Bıçakla Tehdit Eden Sürücü Yakalandı

Ankara'da Tehdit Anları

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, özel halk otobüsü şoförünün bir minibüs sürücüsü tarafından bıçakla tehdit edilmesi olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartışmanın Sebebi Bilinmiyor

Etkili Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 06 SFT 24 plakalı minibüs sürücüsüyle özel halk otobüsü şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sonrasında minibüs sürücüsü, elindeki ekmek bıçağıyla otobüsü takip ederek, tehditte bulundu.

Yolculardan bazıları, otobüs şoförünü sakinleştirmek için çaba gösterdi. Ancak sürücü, bir süre sonra otobüsün önüne geçerek araçtan inip bıçakla otobüse zarar verdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Polis Harekete Geçti

Olayın ardından Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası şikayette bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmalarda şüphelinin A.G. olduğunu tespit etti.

A.G., Ziya Oralay Caddesi'nde yunus ekipleri tarafından bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.