DOLAR
34,51 -0,11%
EURO
36,16 0,12%
ALTIN
2.956,14 0,11%
BITCOIN
3.383.930,37 0,03%

Ankara'da Bıçakla Tehdit Eden Sürücü Yakalandı

Ankara'da özel halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden minibüs sürücüsü, polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:51
Ankara'da Bıçakla Tehdit Eden Sürücü Yakalandı

Ankara'da Tehdit Anları

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, özel halk otobüsü şoförünün bir minibüs sürücüsü tarafından bıçakla tehdit edilmesi olayında yeni gelişmeler yaşandı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tartışmanın Sebebi Bilinmiyor

Etkili Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 06 SFT 24 plakalı minibüs sürücüsüyle özel halk otobüsü şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sonrasında minibüs sürücüsü, elindeki ekmek bıçağıyla otobüsü takip ederek, tehditte bulundu.

Yolculardan bazıları, otobüs şoförünü sakinleştirmek için çaba gösterdi. Ancak sürücü, bir süre sonra otobüsün önüne geçerek araçtan inip bıçakla otobüse zarar verdikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Polis Harekete Geçti

Olayın ardından Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası şikayette bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmalarda şüphelinin A.G. olduğunu tespit etti.

A.G., Ziya Oralay Caddesi'nde yunus ekipleri tarafından bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
TBMM'de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Kuruldu
3
Son 12 Saatte Gazze'de 112 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Brüksel'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
5
BAE ve ABD, Gazze, Lübnan ve Sudan'daki Gelişmeleri Değerlendirdi
6
ABD Yönetiminin UCM Kararları Arasındaki Çelişki: Putin ve Netanyahu Üzerine Yaklaşımlar
7
Zelenskiy: 'Putin, savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti'

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar