Ankara'da Boşanma Yüzünden İki Cinayet: Servet Bozkurt Tutuklandı

Ankara'da Boşanma Drama: Servet Bozkurt İki Kişiyi Öldürdü

Ankara'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt'u ve tartıştığı Hasan Ş'yi öldüren Servet Bozkurt tutuklandı. Olayın ardından Bozkurt'un kaçışına ve saklanmasına yardım eden iki kişi de gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Servet Bozkurt, boşanma sürecindeki eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü. Ardından tartışma sonucu başka bir kişiyi daha öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Zanlı, 21 Kasım tarihinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanmasının ardından, Bozkurt ile birlikte hareket eden üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Servet Bozkurt ve kendisine yardım eden iki kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adalet Süreci Başladı

Bu trajik olay, hem aile içindeki çatışmaların ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini hem de yasaların nasıl etkin işlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bozkurt'un mahkemedeki durumu ve gelişmeler, toplumda büyük bir merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.