Ankara'da 'Change' Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Ankara merkezli düzenlenen operasyonla, depremde ağır hasar gören araçlarda sahtecilik yapan 15 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:26
Ankara'da 'Change' Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında

Ankara'da Depremde Hasar Gören Araçlarla Sahtecilik Operasyonu

Ankara'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirilmesiyle ilgili.

Soruşturmanın Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, deprem bölgesinde enkaza dönüşen, trafik kazaları veya yangınlar sonucu ağır hasar alan araçların sahte belgelerle işlemlerinin yapıldığı belirlendi.

Yurt Dışından İthal Edilen Araçların Durumu

Önceki tespitler, Gürcistan Sarp Gümrük Kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük Kapıları'ndan yurt dışından gelen araçların şasi numaralarının, hasar gören araçlarla kimyasal sıvı kullanılarak değiştirildiğini gösteriyor.

Ne Kadar Haksız Kazanç Elde Edildi?

Şüphelilerin, 25 aracın şasi numarasını değiştirerek gerçekleştirdikleri bu sahtecilik işlemleri ile 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bu araçlar, ortak hareket ettikleri oto galeriler aracılığıyla internette pazarlanmaktaydı.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bu şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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