Ankara'da Dijital Oyunlar Kongresi ve Sektörel Gelişmeler

Ankara'da Dijital Oyunlar Kongresi Gerçekleşecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara Üniversitesi ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğiyle 2-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 2. Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresi, dijital oyun sektörünün zorluklarını ve fırsatlarını bilimsel bir platformda tartışacak.

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Betül Ulukol, kongre ile ilgili olarak, "Kongrede, çocukların dijital oyunlardan nasıl etkilendiğini tartışacağız. Türkiye'de dijital oyun sektörünün durumunu belirlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Sektörlerin Borç Ödeme Gücü Değerlendirildi

Kısa vadeli borcunu ödeme gücünü ölçen cari oran, 1,56 ile en yüksek değeri bilgi ve iletişim sektöründe bulurken; bu sektörü 1,43 ile imalat sektörü izledi.

Elektrikli Ağır Vasıta Pazarında Hazırlıklar Tamamlanıyor

Doğuş Otomotiv Scania Satış Müdürü Bayazıt Canbulat, ağır vasıta müşterilerinin elektrikli taşımacılık için hazır olduğunu belirtirken, "Ağır vasıta yola çıktığında uzun mesafe gitmesi gerektiği için Avrupa'daki şarj altyapısının hazır olması önemli" dedi.

Yenilikçi Projeler İçin FINEXT Programı Başlatıldı

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, yenilikçi projelerin desteklenmesi amacıyla FINEXT hızlandırma programını başlattıklarını açıkladı. "Türkiye ve Avrupa'dan yoğun bir başvuru alıyoruz" dedi.

Filipinler'de Morolu Müslümanların Seçim Hazırlıkları

İHH Mütevelli Başkanvekili Hüseyin Oruç, Filipinler'deki Moro Barış Süreci İzleme Heyeti üyesi olarak, güvende bir ortamda yapılacak seçimlerin halkın barışa dair memnuniyetini artırabileceğine dikkat çekti.

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