Ankara'da Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 10 Tutuklama

Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Operasyon ve Gözaltı Süreci

Yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Şüphelilerin Ankara'da yaşayan vatandaşları arayarak kendilerini tanıttıkları, "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı" gibi yalan beyanlarla paniğe kapıldıkları, dolayısıyla evlerine gelen kurye elemanlarına para ve ziynet eşyalarını verdikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Taktiği ve Müddet Önlemleri

Yapılan araştırmalarda, dolandırıcıların kandırdığı bireylerden aldıkları para ve ziynet eşyalarını sakladıkları yerin kömürlük olduğu belirlendi. Olay anında, şüphelilerin dolandırdıkları vatandaşların evlerine giriş ve çıkışları, ayrıca ticari taksi içerisindeki görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu operasyon, emniyet güçlerinin dolandırıcılık meseleleriyle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermektedir.