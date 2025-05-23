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Ankara'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" Konferansı Düzenlendi

Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümünde Ankara'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" konferansı büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:07
Ankara'da "Dünya Srebrenitsa'yı Unutmuyor" Konferansı Düzenlendi

Ankara'da Unutulmaz Bir Konferans

Osman Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30’uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Dünya Srebrenitsa’yı Unutmuyor" konferansı, Ankara’da yoğun ilgi gördü.

Konferans Detayları

Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Muzaffer Göker Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, AÜ, DTCF ve Tarih Topluluğu ile Zambak Boşnak Kadınlar Derneği işbirliğiyle planlandı. Katılımcılar, Srebrenitsa'nın tarihini derinlemesine inceleme fırsatı buldu.

Değerli Bir Konuşma

Konferansa konuşmacı olarak katılan Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic, "Soykırım Bilincinin Katmanlı Yaratımı" başlığı altında, Bosna Hersek'teki Osmanlı mirasının yanı sıra, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın nedenlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Mulaosmanovic, doksanlı yıllarda Sırpların Müslümanlara yönelik nefreti artırdığına dair dikkate değer açıklamalarda bulundu.

“Bosna Hersek her şeye rağmen hayatta kalmayı başardı. İslam yok olmadı.” diyen Mulaosmanovic, günümüzde Sırpların bazı etkinliklerde Srebrenitsa’yı hedef alan çirkin söylemlerde bulunduğunu vurguladı.

Srebrenitsa Soykırımı Unutulmamalı

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dzenita Özgüner de açılış konuşmasında, Srebrenitsa'daki soykırımın unutulmaması gerektiğini belirtti. Özgüner, "Soykırım taşıması çok ağır bir yüktür. Yıllar geçse de kolay kolay atlatılamıyor. Yarası derin, vicdanen 'neden biz değil de onlar' cümlesi sizi bırakmıyor, bir türlü geçmiyor." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'da Ne Oldu?

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Bu işgal sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. En az 8 bin 372 Boşnak erkek1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği...

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30’uncu yıl dönümü kapsamında, Ankara’da “Dünya Srebrenitsa’yı Unutmuyor” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic (sağda), "Soykırım Bilincinin Katmanlı Yaratımı" başlığıyla Bosna Hersek'teki Osmanlı mirası ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşın nedenlerine ilişkin tarihsel süreci katılımcılarla paylaştı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği...

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30’uncu yıl dönümü kapsamında, Ankara’da “Dünya Srebrenitsa’yı Unutmuyor” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic (sağda), "Soykırım Bilincinin Katmanlı Yaratımı" başlığıyla Bosna Hersek'teki Osmanlı mirası ve ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşın nedenlerine ilişkin tarihsel süreci katılımcılarla paylaştı.

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