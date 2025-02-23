Ankara'da EGO Otobüsü Köprüye Sıkıştı

Ankara'nın Etimesgut İlçesinde EGO Otobüsü Köprüye Sıkıştı
Başkent Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir EGO otobüsü köprüye sıkışma olayında hasar gördü. Akşam saatlerinde, 06 BV 9209 plakalı 632 numaralı EGO otobüsü, Elvankent Banka Konutları'nda bulunan köprünün altına girdi.
Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprünün altına giren otobüs, çekici yardımıyla kurtarıldı. Olay sırasında otobüsün yolcusunun bulunmadığı ve kazada yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve otobüste hasar meydana geldiği belirlendi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, köprüye sıkışan EGO otobüsünde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, köprüye sıkışan EGO otobüsünde hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.