Putin: Müzakereler başarısız olursa topraklarımızı askeri yolla kurtaracağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası arenadaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, diplomasi vurgusunu sürdürürken Batı'nın tutumuna sert eleştiriler yöneltti.

Toprakların kurtarılması ve diplomasi

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl Ukrayna'daki operasyonlarda kaydedilen ilerlemelere değindi. "Bu yıl korunaklı kaleler haline getirilen büyük şehirler de dahil olmak üzere 300’den fazla yerleşim yerini kurtardık." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında diplomasiye öncelik verdiklerini belirten Putin, "Diplomasi yoluyla sorunların köküne inmeyi ve çatışmayı bu şekilde çözmeyi tercih ediyoruz." dedi. Ancak Putin, "Ukrayna tarafı ve yabancı destekçileri önemli müzakerelere yanaşmazsa, Rusya tarihî topraklarını askeri yöntemler aracılığıyla kurtaracaktır." diye ekledi ve "güvenlik için bir tampon bölgenin oluşturulması ve genişletilmesi" konusunun da gündemde olacağını belirtti.

Avrupa ve ABD eleştirisi

Putin, bir önceki ABD yönetimini olayları silahlı çatışma yönüne itmekle suçladı ve eski ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki yönetimin "Rusya'nın kısa bir sürede zayıflatılabileceğini ya da yıkılabileceğini düşündüğünü" iddia etti.

Avrupalı liderleri de eleştiren Putin, "Avrupa’nın küçük domuzları da hızlı bir şekilde bir önceki Amerikan yönetiminin çalışmalarına katılarak ve Rusya’nın çöküşünden çıkar elde etmeye çalıştı" dedi.

Öte yandan Putin, Washington ile son dönemde sürdürülen temaslardan memnun olduklarını belirterek, "Yeni Amerikan yönetimiyle diyaloglarımızda bugün kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı. Putin, bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği Ocak ayından bu yana sağlanan gelişmelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Batı eleştirisi ve tehdit iddiaları

Sovyetler Birliği sonrası döneme ilişkin değerlendirmesinde Putin, "SSCB’nin çökmesinin ardından hızlı bir şekilde ‘uygar’ Batı ailesinin bir parçası olacağımızı düşünüyorduk. Ancak böyle bir şey gerçekleşmedi, Rusya, Batı’nın eşit bir parçası olmadı. Bugün Batı’da böyle bir uygarlık mevcut değil, sadece yozlaşma var" ifadelerini kullandı.

Batılı siyasetçilerin Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Putin, "Bunlar yalan ve saçmalık. Rusya’nın Avrupa’ya saldırmasına yönelik düpedüz hayali saçmalıklar" dedi.

Yeni silahlar ve tahribat yöntemleri

Putin, savunma sanayiindeki gelişmelere işaret ederek, "Bu yıl bitmeden önce Oreşnik hipersonik füzelerini kullanan orta menzilli bir füze sistemi konuşlandıracağız" bilgisini paylaştı. Putin, bu sistemin ilk kez geçen yılın Kasım ayında savaşta kullanıldığını hatırlattı.

Ayrıca Rus lider, ülkenin "yeni silahlar ve tahribat yöntemleri" geliştirdiğini vurgulayarak, "Dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye sahip değil ve yakın zamanda da olmayacak" dedi.

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN, RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI KURULU'NUN GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTISINDA KONUŞTU