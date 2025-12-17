Şırnak'ta kara saplanan minibüsteki 12 kişi 3 saatte kurtarıldı

Uzungeçit - tanin geçidi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki 2 bin 230 rakımlı tanin geçidinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapanmış, giriş çıkışlar güvenlik nedeniyle kapatılmıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Uzungeçit beldesinden Uludere ilçe merkezine giden minibüs, tanin dağı yakınlarında kara saplandı.

112'ye haber verilmesi üzerine kara yolları ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle kapanan yolu açıp araca ulaşan ekipler, 3 saat süren karla mücadele çalışmaları sonucu yolu açarak minibüsteki 12 vatandaşın ilçeye gitmesini sağladı.

Karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplere vatandaşlar teşekkür etti.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI SONRASI YOLDA KALAN VATANDAŞLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI. KARA SAPLANAN MİNİBÜSTEKİ 12 VATANDAŞ 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN SONUCUNDA KURTARILDI.