DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,21 -0,02%
ALTIN
5.961,26 -0,72%
BITCOIN
3.852.400,03 -2,87%

Şırnak'ta kara saplanan minibüsteki 12 kişi 3 saatte kurtarıldı

Şırnak'ın Uzungeçit beldesinde kara saplanan minibüsteki 12 kişi, 3 saat süren karla mücadeleyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:09
Şırnak'ta kara saplanan minibüsteki 12 kişi 3 saatte kurtarıldı

Şırnak'ta kara saplanan minibüsteki 12 kişi 3 saatte kurtarıldı

Uzungeçit - tanin geçidi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki 2 bin 230 rakımlı tanin geçidinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapanmış, giriş çıkışlar güvenlik nedeniyle kapatılmıştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Uzungeçit beldesinden Uludere ilçe merkezine giden minibüs, tanin dağı yakınlarında kara saplandı.

112'ye haber verilmesi üzerine kara yolları ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle kapanan yolu açıp araca ulaşan ekipler, 3 saat süren karla mücadele çalışmaları sonucu yolu açarak minibüsteki 12 vatandaşın ilçeye gitmesini sağladı.

Karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplere vatandaşlar teşekkür etti.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI SONRASI YOLDA KALAN VATANDAŞLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI. KARA SAPLANAN...

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI SONRASI YOLDA KALAN VATANDAŞLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI. KARA SAPLANAN MİNİBÜSTEKİ 12 VATANDAŞ 3 SAATLİK ÇALIŞMANIN SONUCUNDA KURTARILDI.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI SONRASI YOLDA KALAN VATANDAŞLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI. KARA SAPLANAN...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor