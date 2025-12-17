DOLAR
Burdur'da Halı Sahada Kavga: 2 Kişi Tutuklandı, Yaralı Genç Yoğun Bakımda

Burdur'da halı saha maçında çıkan kavgada 2 kişi tutuklandı, yaralanan Ö.G.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:37
Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı üzerindeki bir halı sahada meydana geldi. Maç sırasında bir pozisyon nedeniyle iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve diğer gençler de olaya karıştı.

Kavga sırasında Ö.G. yere düşerek yaralandı ve yerde darp edilmeye devam edildi. Olay iki tarafın sakinleşmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahalede bulundu.

Soruşturma ve adli süreç

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Ö.G., ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

Kavgaya karışan 6 genç, polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadelerinin ardından 6 şahıstan 4'ü serbest bırakılırken, S.D.C. ve B.E. adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler

Kavga anı, halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin başlayan tartışmasının kısa sürede tekme ve tokatlı kavgaya dönüştüğü görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

