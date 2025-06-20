DOLAR
39,61 0,14%
EURO
45,73 0,67%
ALTIN
4.277,13 0,19%
BITCOIN
4.192.136,09 -1,54%

Ankara'da El Salvador Cumhuriyeti Parkı Açıldı

Ankara'da El Salvador ve Türkiye ilişkilerini pekiştiren El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı, önemli isimler katıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:56
Ankara'da El Salvador Cumhuriyeti Parkı Açıldı

Ankara'da El Salvador Cumhuriyeti Parkı'nın Açılışı Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. Parkın içindeki büstün açılışı da yapıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı ile Açılış

Açılışa, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, ABB Meclis 2. Başkanvekili Emre Doğan ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Calderon'un Açılış Konuşması

Büyükelçi Calderon, açılışta yaptığı konuşmada parka büstü dikilen ünlü diplomat ve hukukçu Dr. Jose Gustavo Guerrero'ya dikkat çekerek, "Bugün, düşünceleri sınırları ve çağları aşan bir şahsiyete saygı duruşunda bulunuyoruz. Bu parkın ve büstün açılışı, halklarımızın yakınlaşma isteğini temsil etmektedir," dedi.

Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Balkan'ın Mesajı

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, "El Salvador, ilişkilerimizin derinleşmesi sayesinde, tüm dostlarımız arasında bizim için özel bir yer haline geldi," diyerek iki ülkenin ticaret hacmindeki olumlu gelişmelere vurgu yaptı.

Uzun Soluklu Diplomatik İlişkiler

El Salvador ve Türkiye, 5 Şubat 1884’ten bu yana uzun soluklu diplomatik ilişkilere sahip olup, son yıllarda sağlık, afet risk yönetimi ve eğitim gibi pek çok alanda işbirliklerini genişletmiştir. Ayrıca, deniz hukuku ve savunma sanayi gibi yenilikçi alanlarda da işbirliği yapmaktadırlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, programda konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!