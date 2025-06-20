Ankara'da El Salvador Cumhuriyeti Parkı Açıldı

Ankara'da El Salvador Cumhuriyeti Parkı'nın Açılışı Gerçekleşti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. Parkın içindeki büstün açılışı da yapıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı ile Açılış

Açılışa, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, ABB Meclis 2. Başkanvekili Emre Doğan ve birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Calderon'un Açılış Konuşması

Büyükelçi Calderon, açılışta yaptığı konuşmada parka büstü dikilen ünlü diplomat ve hukukçu Dr. Jose Gustavo Guerrero'ya dikkat çekerek, "Bugün, düşünceleri sınırları ve çağları aşan bir şahsiyete saygı duruşunda bulunuyoruz. Bu parkın ve büstün açılışı, halklarımızın yakınlaşma isteğini temsil etmektedir," dedi.

Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Balkan'ın Mesajı

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Yaprak Balkan, "El Salvador, ilişkilerimizin derinleşmesi sayesinde, tüm dostlarımız arasında bizim için özel bir yer haline geldi," diyerek iki ülkenin ticaret hacmindeki olumlu gelişmelere vurgu yaptı.

Uzun Soluklu Diplomatik İlişkiler

El Salvador ve Türkiye, 5 Şubat 1884’ten bu yana uzun soluklu diplomatik ilişkilere sahip olup, son yıllarda sağlık, afet risk yönetimi ve eğitim gibi pek çok alanda işbirliklerini genişletmiştir. Ayrıca, deniz hukuku ve savunma sanayi gibi yenilikçi alanlarda da işbirliği yapmaktadırlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, programda konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde başkentte El Salvador Cumhuriyeti Parkı açıldı. El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, programda konuşma yaptı.