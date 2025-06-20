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Ankara'da Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı ile İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunanlar için eğitim protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:44
Ankara'da Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı

Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Protokolü İmzalandı

Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti veren kişilere yönelik "Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi" için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Ali Niyazi Kurtcebe ve Duhan Kalkan tarafından imzalandı.

Eğitim Amacı ve İçeriği

Eğitimlerin amacı, bakım süreçlerinin insan onuruna yakışır şekilde yürütülmesi, aile bireylerinin refakat sürecinde desteklenmesi ve profesyonel hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Katılımcılar, hasta yaklaşımında temel prensipler, evde hasta bakımında dikkat edilmesi gerekenler, basınç ülserlerinin önlenmesi, mobilizasyon ve pozisyon verme gibi konularda eğitim alacaklar.

Refakat Hizmetlerinin Önemi

İmza töreninde konuşan Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara'nın önemli projelere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Kronik hastalık yükünün artması, bireylerin başkalarına olan bağımlılığını da artırıyor. Refakatçi ihtiyacı, hastaneler, evler veya diğer ortamlarda karşımıza çıkıyor," dedi.

Kurtcebe, aile bireylerinin genellikle bu rolü kendi imkanlarıyla üstlendiğini dile getirerek, protokolle refakat hizmetinin artık belirli bir müfredat ve bilimsel temelle sunulacağını belirtti.

Eğitim Programı ve Hedefler

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, 2024-2028 Ankara Bölge Planı'na dair bilgi vererek "İlk etapta 50 kursiyer eğitime alacağız, daha sonra bu sayıyı artırmayı planlıyoruz" dedi. Kalkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025’i "Aile Yılı" ilan etmesini fırsat bilerek, yaşlılara yönelik çalışmalara öncelik vereceklerini dile getirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti...

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti veren kişilere yönelik "Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi" için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (solda) ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan (sağda) tarafından imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti...

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti veren kişilere yönelik "Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi" için işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe (solda) ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan (sağda) tarafından imzalandı.

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