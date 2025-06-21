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Ankara'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki lityum pil fabrikasında gaz sızıntısı sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:39
Ankara'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan lityum pil üretim fabrikasında meydana gelen gaz sızıntısı, ciddi bir faciaya yol açtı. Olayda, 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi ise tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada boru bakım çalışmaları sırasında sızan gaz, 5 işçiyi etkiledi. Durumun acil olduğu bildirildi ve hızla jandarma, UMKE, AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Gazdan etkilenen işçiler, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, maalesef işçilerden Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız hayatlarını kaybetti. Diğer 3 işçinin tedavi süreçleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, gaz sızıntısının nedenlerini araştırıyorken, derin üzüntü içinde kalan işçi ailelerine başsağlığı diledi.

Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi...

Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gazdan etkilenen işçileri Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 3 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi...

Ankara'da lityum pil üretilen bir fabrikada meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 2 işçi öldü, 3 işçi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, gazdan etkilenen işçileri Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçilerden Abdulkadir Kaya ve Berat Yıldız hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen 3 işçinin ise tedavisi sürüyor.

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