Ankara'da Fidan Diyanet Gençlik Merkezi Açıldı

Fidan Diyanet Gençlik Merkezi Açılışı

Başkent Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ankara Valiliği işbirliğinde inşa edilen Fidan Diyanet Gençlik Merkezi, büyük bir katılımla açıldı. Merkez, gençlerin manevi ve entelektüel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Açılışta Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, bu merkezlerin gençlerin şahsiyet gelişimine katkıda bulunacağını dile getirdi. Erbaş, "Bu merkezlerde gençlerimizin şahsiyetini inşa etmeye çalışacağız. Hz. Muhammed’in gençlere verdiği önem bu projede ilham kaynağımız oldu" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Gençlere Hizmet Vurgusu Yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin de merasimde bulunarak, merkezde gençlerin bilgi ihtiyacını karşılamayı ve manevi duygularını tatmin edecek bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin, ayrıca merkezin yazar ve çizerlerle dolu bir atmosferde bulunmasının gençlere fayda sağlayacağını vurguladı.

Protokol Üyeleri Ortak Açılış Gerçekleştirdi

Altındağ'daki Hamamönü semtinde konumlanan merkez, 3 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Açılışta protokol üyeleri, merkezin bahçesine çam ağaçları dikip, açılış kurdelesini keserek dualar etti.

Merkez, Türkiye genelinde var olan 593 gençlik merkezi ve 588 okuma salonuyla birlikte gençlere yönelik, oluşturulmuş önemli bir tesis olarak hizmet verecek.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.

Ankara Valiliği ile İl Müftülüğü iş birliğinde yapımı tamamlanan Fidan Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı. Altındağ ilçesi Hamamönü semtinde bulunan merkezin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada), Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 2), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar (sol 2), Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (solda) katıldı.