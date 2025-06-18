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Ankara'da Filistinli Çocuklar Anısına Kütüphane Açıldı

Ankara'da, İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocuklar anısına kütüphane ve oyuncak bahçesi açıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 20:14
Ankara'da Filistinli Çocuklar Anısına Kütüphane Açıldı

Ankara'da Filistinli Çocuklar Anısına Kütüphane Açılışı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, "Filistinli Çocuklar Anısına Sevgi ve Barışa Adanmış Kütüphane ve Oyuncak Bahçesi" açıldı. Açılış, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan katıldı.

Ömer İleri'den Anlamlı Mesajlar

Açılışta konuşan Ömer İleri, kütüphanenin Filistinli çocukların anısına oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin Ortadoğu'daki güçlü tutumunu vurgulayan İleri, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, daha adil bir dünyayı inşa edeceğiz. Her daim insanlığın sesi olacağız," dedi.

İleri, "Türkiye sağlam durdukça, Filistin, Gazze ve Suriye de güçlü duracaktır. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Hatice Atan'dan Kütüphane Hakkında Bilgi

Hatice Atan, derneğin ülke genelinde 68 kütüphane açılışı gerçekleştirdiğini ifade etti. Projenin amacının, İsrail tarafından katledilen kadınlar ve masum çocukların anısını yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Açılışın ardından, katılımcılar kütüphanenin farklı alanlarını gezerek çocuklarla sohbet etti. Geri dönüşümle elde edilen materyallerden oluşturulan sıfır atık köşesi, kadınların el emeği ile ürettiği oyuncaklar ve çoklu zeka gelişimine yönelik akıl oyunları köşesi ziyaret edildi.

Ankara'da "Filistinli Çocuklar Anısına Sevgi ve Barışa Adanmış Kütüphane ve Oyuncak Bahçesi"...

Ankara'da "Filistinli Çocuklar Anısına Sevgi ve Barışa Adanmış Kütüphane ve Oyuncak Bahçesi" açıldı. Açılışta öğrenciler gösteri yaptı.

Ankara'da "Filistinli Çocuklar Anısına Sevgi ve Barışa Adanmış Kütüphane ve Oyuncak Bahçesi"...

Ankara'da "Filistinli Çocuklar Anısına Sevgi ve Barışa Adanmış Kütüphane ve Oyuncak Bahçesi" açıldı. Açılışta öğrenciler gösteri yaptı.

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