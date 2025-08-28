Ankara'da Filistinli Öğrenciler Yaz Okulu Kapanış Programı Düzenledi

Çankaya Halk Eğitimi Merkezi Yaz Okulu'nda eğitim gören Filistinli öğrenciler, düzenlenen Yaz Okulu Kapanış Programı ile eğitim boyunca edindikleri kazanımları ve emeklerini sergiledi.

Protokol Katılımı ve Destek Mesajları

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Nur Özkaya ve Ankara Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı. Açılış konuşmalarında, Filistinli öğrencilere sağlanan eğitim desteği ve geleceğe yönelik umut mesajları öne çıktı.

Yılmaz, Bakanlık olarak Filistinli öğrencilere en iyi şekilde ev sahipliği yapma gayreti içinde olduklarını, denklik komisyonları kurarak yaş ve eğitim durumuna göre okullara yerleştirmeler sağlandığını ve özellikle otellerde konaklayan öğrencilerin yaz boyunca Türkçelerini geliştirmeleri için eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, konuşmasında şunları kaydetti: "Şu an Gazze'deki insanlar dünyaya aslında zulme karşı bir mücadelenin dersini veriyorlar. Bizim onların yapmış olduğu bu mücadeleyi dilimizle ifade etmeye takatimiz yok. Onlar orada bir kurtuluş mücadelesi veriyor. Türkiye her zaman Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlum insanların yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Eninde sonunda bu zulüm bitecek ve sizler kendi ülkenize inşallah gideceksiniz. Hem eğitimlerinizi tamamlayacak hem de gelecekte yeniden Gazze'nin inşasında rol alacaksınız."

Dayanışma ve Ortak Sorumluluk Vurgusu

Bakan Danışmanı Nur Özkaya, konuşmasında Gazze'deki mağdurları ülkemizde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Son asrın en barbar soykırımlarından birinin mağdurlarını, Gazze'nin vakur olduğu kadar yüreği yaralı evlatlarını ülkemizde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Özkaya ayrıca, Filistin ve Gazze'nin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek: "Biz Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi daima canımızın canı olarak bildik. Dört asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığınız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Filistin'in bağımsızlık mücadelesini her şartta her ortamda cesaretle savunmaya devam edeceğiz."

Misafir Öğrencilere Destek ve Umut Mesajı

Ankara Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Filistinli öğrencileri baş tacı olarak gördüklerini ve onlara her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Küçükali, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Sizler hayallerinizi terk ettiniz, çocukluğunuzu terk ettiniz, eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı, yurdunuzu terk ettiniz, buraya geldiniz. Biliyoruz ki her karanlığın bir sonu var, bu zulmün de bir sonu olacak. İnşallah katil İsrail o zulmüyle boğulacak ve sizler tekrar başkenti Kudüs olan Filistin'e döneceksiniz. Hiç kaybetmediğiniz inancınızla ve bizlerin destekleriyle orada tüm hayallerinizi gerçekleştireceksiniz inşallah. Biz buna gönülden inanıyoruz. Misafirimiz olduğunuz süreçte biz sizleri en iyi şekilde ağırlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz."

Sanat ve Gösterilerle Kapanış

Konuşmaların ardından programda şiir dinletisi, müzik ve halk oyunu gösterileri sunuldu. Etkinlik sonunda öğrenciler, Nazif Yılmaz ve Nur Özkaya'ya kendi yaptıkları yağlıboya tabloları hediye etti.

