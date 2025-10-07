Ankara'da 'Fotoçete Albüm' Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da 'Fotoçete Albüm' Operasyonu
Sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere eş zamanlı baskın
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden veya silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi. Operasyon, "fotoçete albüm operasyonu" kapsamında yürütüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan ve silahla ateş ettikleri videoları yayınlayan şahısların adresleri tespit edildi.
Adreslere, suç kayıtları arasında "yaralama", "tehdit", "ruhsatsız tabanca" ve "uyuşturucu" gibi suçlar bulunan şüphelilere yönelik Özel Harekat ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.