Ankara'da Gaz Sızıntısı Faciası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir fabrikada gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri, dünya ile vedalaştı. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesisin çalışanlarından Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya'nın cenaze namazı, Yeni Mahallesi Camisi'nde Polatlı Müftüsü Selami Bayrakçi tarafından kıldırıldı.

Yıldız'ın cenazesi Karabenli Mahallesi'nde, Kaya'nın cenazesi ise Polatlı Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze töreninde, Yıldız ve Kaya'nın aileleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve organize sanayi bölgesi çalışanları bir araya geldi.

Fabrika içerisindeki sızıntından etkilenen diğer 3 işçinin sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Söz konusu sızıntı, lityum pil fabrikasında boru bakım çalışması esnasında meydana geldi ve olay anında bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sızan gazdan etkilenen toplam 5 işçi, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, Berat Yıldız (31) ve Abdülkadir Kaya (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi. İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada gaz sızıntısından yaşamını yitiren Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya'nın cenaze namazı, Yeni Mahallesi Camisi'nde Polatlı Müftüsü Selami Bayrakçi tarafından kıldırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi. İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada gaz sızıntısından yaşamını yitiren Berat Yıldız ve Abdülkadir Kaya'nın cenaze namazı, Yeni Mahallesi Camisi'nde Polatlı Müftüsü Selami Bayrakçi tarafından kıldırıldı.