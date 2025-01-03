Ankara'da Gazze'deki Hastane Müdürü için Serbest Bırakma Çağrısı

Gazze'deki Hastane Müdürü İçin İsyan

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için ses yükseltti. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşen etkinlikte, grup, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef almasını kınayan sloganlar attı.

İsrail'in Saldırıları Kınındı

Platform adına basın açıklaması yapan Dr. Hasan Adam, İsrail'in Gazze'ye giden yardımların girişini ve dağıtımını engellediğini vurgulayarak, sağlık birimlerine yönelik saldırıların arttığını belirtti. Dr. Adam, "Meslektaşlarına yapılan zulme hep ses çıkaran, işgalci rejimin masumlarda açtığı yaraları saran Hüsam Ebu Safiyye esir alınmıştır. Eziyetleriyle tanınmış Negev Hapishanesi'ndedir" dedi.

Uluslararası Kuruluşların Sessizliği Eleştirildi

Dr. Hasan Adam, uluslararası kuruluşların Gazze'de sessiz kalan tutumlarını eleştirerek, "20 bini çocuk, 12 bini kadın 45 binden fazla şehit veren Gazze halkı, daha dün evleri tarumar edilip ele geçirilmişken bizler evimizde rahatça oturamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Teşekkür ve Çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdullatif Mohammed Al Haj, Türkiye'nin Gazze'nin sağlık sistemiyle yanlarında durduğu için teşekkür etti. Al Haj, "Dünyadaki özgür insanlar bu barbar insanlara karşı durmazsa bu cinayetler devam edecektir. Türkiye, Müslüman devletlerin bir araya gelerek uluslararası kuruluşlara baskı yapması konusunda etkili." diye konuştu.

Dua İle Sonlandı

Program, Ankara Filistin Dayanışma Platformu Sözcüsü Ali Dalaz ile Türkiye Mısır Tıp Derneği adına Dr. Mohammed Emad'ın konuşmaları sonrasında Filistin için yapılan dualarla sona erdi.