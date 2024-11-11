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Ankara'da Gazze Hatıra Ormanı Kuruldu

Ankara, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gazze Hatıra Ormanı etkinliği düzenledi, 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:08
Ankara'da Gazze Hatıra Ormanı Kuruldu

Ankara'da Gazze Hatıra Ormanı Kuruldu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde, Ankara Behiçbey Fidanlığı'nda "Gazze Hatıra Ormanı" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, gönüllülerle birlikte yer aldı.

Fidan Dikmenin önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen video mesajında, her fidanın insanlığın ihtiyaç duyduğu umudu simgelediği vurgulandı. Bakan Yumaklı, "Orman vatandır, orman umut dolu yarınlardır," diyerek bu inancı vurguladı.

Türkiye'de ağaçlandırma çalışmaları

Yumaklı, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, 22 yılda 7 milyarın üzerinde tohum ve fidan toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Türkiye’nin orman alanının 24,3 milyon hektar olduğunu ve Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konumda bulunduğunu belirtti.

Erozyonla mücadele

Ekoturizm ve doğa turizminin önemine de değinen Yumaklı, erozyonun geçmişte büyük bir sorun olduğunu, ancak yapılan çalışmalarla bu sorunun %450 oranında azaltıldığını ifade etti.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede şehit olan orman kahramanlarını anarken, 25 bin orman çalışanı ve 130 bine yakın gönüllü ile bu alanda aktif bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Fidanların Toprağa Kazandırılması

Etkinlik sırasında, Filistinli çocuklar sahneye davet edildi ve aile fotoğrafı çekildi. Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan adına dikilen fidanları suladı. Gün boyunca toplam 8 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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