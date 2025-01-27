Ankara'da Görüş Mesafesini Düşüren Yoğun Sis

Ankara'da Yoğun Sis Etkisini Gösteriyor

Ankara'da gece saatlerinde başlayan sis, zamanla şehrin genelinde etkisini artırarak sürücüler için zorluklar oluşturdu. Kent merkezi ve çevre yollarında etkili olan bu doğal olgu, trafikte görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Yetkililerden Önemli Uyarılar

Yetkililer, sürücülere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Takip mesafelerinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Sürücülerin dikkatli olmaları, olası tehlikeleri en aza indirmek için büyük önem taşıyor.

Sis nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı tedbir almak, her zamankinden daha kritik hale geldi.