Ankara'da Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Guatemala'nın 154. Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği, Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü'nün 154. yıl dönümü dolayısıyla başkentte özel bir resepsiyon organize etti. Etkinlik, her iki ülkenin marşlarının okunmasıyla açıldı.

Yüksel: "Dostluk İlişkilerine Önem Veriyoruz"

Resepsiyonda konuşan Genelkurmay Başkanlığı Komuta Kontrol ve Hava/Füze Savunma Daire Başkanı Tuğgeneral Samet Yüksel, Guatemala Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü kutlarken, Türkiye ile Guatemala arasındaki güçlü ve kalıcı ilişkilere de dikkat çekti. İşbirliğinin, Türkiye’deki eğitim merkezlerine ve askeri tatbikatlara katılım sayesinde güçleneceğini ifade eden Yüksel, bu adımların dostluk bağlarını daha da derinleştireceğini vurguladı.

Yüksel, “Bu işbirliği hem Türkiye'nin hem de Guatemala'nın çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. Türkiye ve Guatemala, ikili ilişkilerde benzersiz bir ivme yakaladı. İşbirliğimizi yeni zirvelere taşımaya kararlıyız,” şeklinde konuştu.

Recinos: "Guatemala Barış Mesajı Vermeye Devam Ediyor"

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos de ordunun ülkesindeki tarihi rolüne vurgu yaparak, ordu mensuplarına bağlılıkları ve cesaretleri için teşekkür etti. Türkiye ile Guatemala arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesi amacıyla Guatemala Askeri Ataşeliği'nin açıldığına dikkat çeken Recinos, bu ataşeliğin iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir dönem başlattığını belirtti.

Recinos, Guatemala Silahlı Kuvvetleri'nin, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma operasyonlarında aktif bir rol oynadığını belirterek, Latin Amerika ülkeleri arasında görevdeki asker sayısı bakımından ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti. “Guatemala, toplam 354 personeliyle Haiti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sudan, Güney Sudan, Kolombiya, Lübnan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Yemen'de 8 BM Barışı Koruma Misyonu'nda aktif olarak bulunmaktadır,” dedi.

Büyükelçi Recinos, ülkesinin barış mesajlarını dünya genelinde yayma kararlılığını pekiştirirken, Türkiye ile işbirliği içinde çalışma azimlerini de ifade etti.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği, Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü'nün 154. yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos (sağda) ve Genelkurmay Başkanlığı Komuta Kontrol ve Hava/Füze Savunma Daire Başkanı Tuğgeneral Samet Yüksel (ortada) katıldı. Program, iki ülkenin de resmi marşlarının okunmasıyla başladı.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği, Guatemala Silahlı Kuvvetler Günü'nün 154. yıl dönümü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos (sağda) ve Genelkurmay Başkanlığı Komuta Kontrol ve Hava/Füze Savunma Daire Başkanı Tuğgeneral Samet Yüksel (ortada) katıldı. Program, iki ülkenin de resmi marşlarının okunmasıyla başladı.