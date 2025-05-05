Ankara'da 'Haydar Aliyev ve Türk Dünyası' Paneli Düzenlendi

Panel Hakkında

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev‘in doğumunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da 'Haydar Aliyev ve Türk Dünyası' Paneli düzenledi.

Panele Katılanlar

TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşankuliyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer ve çeşitli akademisyenler katıldı.

Aliyev’in Mirası ve Önemi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, konuşmasında Aliyev’in on yıllık cumhurbaşkanlığı süresince Türk devletleriyle ilişkilerin gelişimine özel önem verdiğini ifade etti. Aliyev'in, devletin hem milli hem dış siyasetini hem de Türk dünyasındaki entegrasyonu olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Ülkelerden Gelen Mesajlar

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşankuliyev, Aliyev'in çok yönlü çalışmalarının her Azerbaycanlı için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Azerbaycan'ın yakın tarihindeki önemli gelişmelerin onun ismiyle anıldığını ifade etti.

Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Aliyev'i "Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi" olarak nitelendirerek Türk dünyası için manevi bir rehber olduğunu dile getirdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Aliyev'in Türk kökenini asla unutmayan bir lider olduğunu söylerken, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Aliyev'in kendini kolektif bir kimliğin güçlenmesine adamış bir lider olduğunu belirtti.

Önemli Projeler ve Vizyon

Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer, Aliyev'in bir millet, iki devlet anlayışını tarihsel bir bilinçle benimsediğini belirtti. Aliyev’in öncülüğünde gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ve TANAP gibi projelerin Türk halklarının müşterek geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Aliyev’in Türk dünyasının birliği için verdiği mücadeleyi yüceltti. İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş ise Aliyev’in ve Alparslan Türkeş’in katkılarının unutulmayacağına söz verdi.

Haydar Aliyev’in Hayatı ve Eserleri

Etkinlikte, Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş tarafından Haydar Aliyev’in hayatını konu alan 'İnsan Yüreği ile Haydar Baba' adlı kitap tanıtıldı.

Panel, Türk Dünyası’nın birliği ve dayanışmasına vurgu yaparak sona erdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca (TADİV), Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" Paneli düzenlendi. Panele, TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar (sağ 2), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (ortada), Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşankuliyev (solda), Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (sol 2), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer (sağda), Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca (TADİV), Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" Paneli düzenlendi. Panele, TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar (sağ 2), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov (ortada), Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşankuliyev (solda), Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev (sol 2), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer (sağda), Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve çok sayıda davetli katıldı.