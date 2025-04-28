Ankara'da 'Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü' Etkinliği Gerçekleşti

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) gençlik teşkilatı MÜSDAV Genç tarafından, Ankara'da 'Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü' etkinliği düzenlendi.

MÜSDAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Hamdi Akseki Cami Sergi Salonu'ndaki etkinliğe, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve öğrenci toplulukları katıldı.

Filistin Öğrenciler Birliği, Ürdün Talebe Birliği, Iraklı Öğrenci Derneği, Suriye Öğrenciler Birliği ve Mısır Öğrenciler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gençler arasında kültürel alışverişi teşvik etmek, farklı kültürler arasında köprüler kurmak ve ümmet bilincini güçlendirmek amacı taşıyor.

Etkinlikte ülke tanıtım stantları, fotoğraf sergisi, geleneksel kıyafet gösterimi, kültürel yemek tadımları, ödüllü kahoot yarışması ve 'sahne sende' gösterimi gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Etkinlikte konuşan MÜSDAV Genel Koordinatörü Mehmet Yolcu, gençlerin İslam tarihi boyunca ümmetin birlik ve beraberliğinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı ve programın hayırlara vesile olmasını diledi.

MÜSDAV Genç Başkanı Halis Aküzüm ise, kadim medeniyetlerin, köklü kültürlerin ve ortak değerlerin izinde bir araya geldiklerini belirterek, büyük bir ümmetin mensupları olmanın önemine dikkat çekti.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) gençlik teşkilatı MÜSDAV Genç tarafından, Ankara'da "Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü" etkinliği düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Cami Sergi Salonu'ndaki etkinliğe, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve öğrenci toplulukları katıldı. Etkinlik kapsamında, ülke tanıtım stantları, fotoğraf sergisi, geleneksel kıyafet gösterimi, kültürel yemek tadımları, ödüllü kahoot yarışması ve "sahne sende" gösterimi gibi çeşitli aktiviteler yapıldı.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) gençlik teşkilatı MÜSDAV Genç tarafından, Ankara'da "Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü" etkinliği düzenlendi. Ahmet Hamdi Akseki Cami Sergi Salonu'ndaki etkinliğe, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ve öğrenci toplulukları katıldı. Etkinlik kapsamında, ülke tanıtım stantları, fotoğraf sergisi, geleneksel kıyafet gösterimi, kültürel yemek tadımları, ödüllü kahoot yarışması ve "sahne sende" gösterimi gibi çeşitli aktiviteler yapıldı.