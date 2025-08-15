Ankara'da Hindistan'ın 79'uncu Bağımsızlık Günü Coşkusu

Ankara'da Hindistan'ın 79'uncu "Bağımsızlık Günü" kutlandı

Hindistan'ın 79'uncu "Bağımsızlık Günü", başkent Ankara'da düzenlenen resmi etkinlikle kutlandı. Tören, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte kimler vardı?

Etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve davetliler katıldı.

Tören programı

Kutlama, Hindistan Milli Marşı'nın okunması ve Hindistan bayrağı'nın göndere çekilmesiyle başladı. Resmi konuşmaların ardından müzik ve sahne gösterileri programın öne çıkan unsurları oldu.

Büyükelçi'nin mesajı

Büyükelçi Pardeshi, konuşmasında günün anlam ve önemine değinerek, "Bugün, özgürlük ruhunu ve millet olarak ortak başarılarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı. Pardeshi, Hindistan'ın birçok alanda hızlı ilerleme kaydettiğine dikkat çekti ve özellikle demokrasi ile ekonomi alanlarındaki gelişmeleri vurguladı.

Türkiye-Hindistan ilişkilerine vurgu

Pardeshi, ayrıca Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel alandaki artan önemine işaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel temaslar, demokrasi ve halklar arası bağlar temelinde geliştiğini belirtti.

Kapanış

Etkinlik, seslendirilen şarkıların ardından sahnelenen dans gösterisiyle son buldu ve katılımcılarça coşkuyla izlendi.