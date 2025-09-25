Ankara'da İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Tanıtıldı

Ankara'da "İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi" kapsamında, "AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı"nın hibe bileşeni için bilgilendirme toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Yararlanıcı kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, proje UNDP, AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Toplantıda programın hedefleri, hibe süreçleri ve yerel düzeyde iklim uyum kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar paylaşıldı.

Açılış konuşması: Meral Mungan Arda

BM Kalkınma Programı, İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda açılış konuşmasında, BM Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2024 verilerinin iklim değişikliği açısından "oldukça kritik bir dönüm noktasına" girildiğini gösterdiğini vurguladı. Arda, "Biz iklim değişikliğinin etkilerini bu kadar yakından hisseden, deneyimleyen ilk nesiliz ve bununla ilgili bir şey yapabilecek olan da son nesiliz." ifadelerini kullandı.

Arda, Paris Anlaşması çerçevesinde aşılmaması hedeflenen 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkıldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Arda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dile getirdiği iki seçenekten birini işaret ederek, "Bunlardan bir tanesi iklim felaketi, bir diğeri ise iklim eylemi. Hangi yolu seçeceğimize bizler karar veriyor olacağız." diye konuştu.

Bakanlık temsili ve proje hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Proje Uygulama Dairesi Başkanı İsmail Raci Bayer, etkinliğin amacının Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmeye yönelik desteklenen hibe projelerinin çıktılarının paylaşılması ve geleceğe yönelik işbirliklerinin kuvvetlendirilmesi olduğunu söyledi.

Bayer, "İklim Değişikliğine Uyum Hibe projelerimizin ortak noktası yalnızca teknik çıktılarla sınırlı kalmamak aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmak, yerel paydaşları sürece katmak ve uzun vadeli dayanıklılığımızı arttırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB delegasyonu ve finansman

AB Türkiye Delegasyonu, Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölümü Bölüm Başkan Vekili Ateşe Christian Ballaro, AB'nin politika önceliğinin sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması olduğunu, bunun şimdiki ve gelecek nesiller için güvenli ve sağlıklı bir çevre sağlayarak halkın refahını temin etmeyi amaçladığını vurguladı.

Ballaro, etkinliğin iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak bir sorumluluk olduğunu gösterdiğini, bu tür programların insanları bir araya getirerek üretken işbirlikleri yarattığını söyledi. Ayrıca, AB tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatıyla 2050'ye kadar Avrupa'yı iklim-nötr hale getirme hedefi doğrultusunda yenilikçi araştırma ve yatırımlara destek verildiğini aktardı.

Ballaro, AB'nin bugüne kadar çevre alanına 1,5 milyar avro destek sağladığını ve bu program kapsamında yerel düzeyde iklim uyumu için 7 milyon avroya yakın bütçeyle 29 hibe sağlandığını belirtti.

İklim riskleri ve diğer katılımcıların değerlendirmeleri

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Orhan Solak, iklim değişikliğinin günümüzün bir gerçeği ve geleceği tehdit eden küresel bir sorun olduğunu vurguladı. Solak, Türkiye'nin dünyada iklim değişikliğinin yoğun hissedildiği bölgelerden birinde bulunduğunu, kuraklığın dünya ortalamasının 2-3 kat üzerinde seyrettiğini ve bunun su, gıda krizi ile iklim göçlerine yol açabilecek etkiler yarattığını ifade etti.

Solak, "İklim değişikliğini çevresel, ekonomik ve sosyal etkileriyle tüm ülkeleri, bölgeleri, sektörleri ve toplumun her kesimini ilgilendiren kalkınma ve güvenlik meselesi olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise projenin "çok zor bir dönemde ancak doğru zamanlamayla" yürütüldüğünü belirtti. Özcan, Türkiye'nin katıldığı Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa ve Erasmus Plus gibi programların iklimle ilgili önemli çağrılar içerdiğini aktardı.

Toplantı kapsamında, hibe programının uygulama süreci, yerel paydaş katılımı ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması konularında bilgilendirmeler yapılarak, iklim uyumuna yönelik geleceğe dönük işbirliklerinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.