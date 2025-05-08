Ankara'da İlkokul Öğrencilerinden Atık Malzeme ile Moda Gösterisi

Beypazarı'nda Özgün Moda Etkinliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergileyerek çevre bilincine dikkat çekti.

Geri Dönüşümle Sanata

Okulun düzenlediği "Geri Dönüşümle Sanata, Sanatla Geleceğe" adlı etkinlik, Suluhan Kervansarayı'nda gerçekleşti. Etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları kıyafetleri bir defile ile tanıttı.

Defilenin yanı sıra, atık materyallerden yapılan çeşitli ürünler de katılımcılara sergilendi. Öğrencilerin yaratıcılığı ve çevre bilinci bu etkinlikte gözler önüne serildi.

Okul müdürü Ramazan Arıkan, öğretmen ve öğrencilere gerçekleştirdikleri bu anlamlı çalışmalar için teşekkür etti. Etkinliğe Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve birçok öğretmen ile veli katıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.