Ankara'da 'İs Kokusu' Endişesi: Valilikten Kastamonu Yangınları Açıklaması

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is ve duman kokusuna ilişkin açıklama yayımladı. Kokunun kaynağı olarak Kastamonu Araç'ta süren yangınlar gösterildi.

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."

Valilik, il sınırları içinde herhangi bir yangın olayının bulunmadığını vurguladı. Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.