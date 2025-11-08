Ankara'da İş Vaadiyle Dolandırıcılık: Kadının 79 Bin Lirası Çalındı

Ankara'da iş görüşmesine çağrılan Hatice Türkel, telefonuna uzaktan erişim kurulduğunu iddia ederek banka hesabından 79 bin lira çekildiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:18
Ankara'da İş Vaadiyle Dolandırıcılık: Kadının 79 Bin Lirası Çalındı

Ankara'da İş Vaadiyle Dolandırıcılık: Kadının 79 Bin Lirası Çalındı

Ankara'da, Mayıs 2023 tarihinde meydana geldiği belirtilen olayda, internette gördüğü iş ilanı için görüştüğü kişiler tarafından telefonuna uzaktan erişim uygulaması kurulduğunu ileri süren 53 yaşındaki Hatice Türkel, banka hesabından toplam 79 bin lira çekildiğini öne sürdü.

Olayın Detayları

İddialara göre Türkel, internette gördüğü ofis görevlisi ilanı için kendisini farklı isimlerle tanıtan üç kişiyle bir araya geldi. Görüşme sırasında dikkati başka yerlere çekilmeye çalışıldığını ve bu sırada telefonuna uzaktan erişim programı kurulduğunu belirten Türkel, banka kartının alındığını söyledi. Buluştuğu kişilerin güven kazanmak amacıyla kendisine hesap açtırdığını da ifade etti. Görüşmeden kısa süre sonra telefonunda "Eşleştirme sonlandırıldı" yazılı mesaj gördüğünü belirten Türkel, banka ve avans hesabından toplam 79 bin lira çekildiğini fark ederek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hatice Türkel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İnternetteki bir iş ilanını gördüm. İlanı veren kişiyi aradım. Konuştuğum kişi, ofis görevlisi aradığını söyledi. Ben de görüşmek istediğimi belirttim. Ertesi gün beni görüşmeye çağırdı. İş yerinin tadilatta olduğunu söyleyerek beni bir kafeye davet etti. Görüşmemiz sonucunda işe alındığımı söyleyerek banka hesabı açtırmamı istedi. Hesap açtırmaya gidip döndüğümde acil bir işi çıktığını gittiğini ve kendisini Emrah olarak tanıtan muhasebecisiyle görüşmemi istedi. Söylediği kişiyle bir süre görüştük. O sırada benden telefonumu istedi. Yanındaki arkadaşı da sürekli bana soru sorarak oyalamaya çalışıyordu. Benden telefonu istediler. Birkaç saniye sonra da geri verdiler. Daha sonra sigorta işlemleri için kimliğimi ve banka kartımı istediler. Kaydımın tamamlandığını söylediler ve mekandan ayrıldık. Otobüse bindiğimde telefonumda ‘eşleştirme kaldırıldı’ yazılı mesaj gördüm. Banka hesaplarıma girdiğimde toplamda 79 bin lira paramın çekildiğini fark ettim. Bu paranın 20 bin lirasını avans hesaptan çekerek kuyumcudan altın almışlar. Emrah denilen kişiye ulaşamadığım için, ilk görüştüğüm kişi olan ve kendisi Sezer olarak tanıtan adamı aradım. Muhasebecisinin hesabımdan para çaldığını söyleyerek şikayette bulunacağımı söyledim. Bir süre görüştük. Şikayetçi olmamı istemediler ama dinlemeyip polise başvurdum."

Soruşturma ve Dava Süreci

Olay üzerine Hatice Türkel'in avukatı Ahmet Haklıgör tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İddianame düzenlendi ve duruşmanın ilk celsesi yapıldı; ikinci celse Ocak ayında görülecek. Haklıgör, davayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Suç duyurusunda bulunduk. İddianame düzenlendi. Duruşmanın ilk celsesi bitti. Ocak ayında ikinci celse görülecek. Karşı taraf ilk mahkemeye gelmedi. 3 sanıktan birine polis ekipleri hala ulaşamadı. Diğer sanıklardan T.K.’nın adli sicili oldukça kabarık. 30’dan fazla dolandırıcılık suçundan hakkında suç duyuruları var. Teknolojinin de gelişmesiyle bu tür olaylarla çok fazla karşılaşmaya başladık. Vatandaşlarımızın tanımadıkları kişiye hiçbir şekilde telefonlarını vermemeleri gerekiyor. Müvekkilimin tek amacı iyi niyetle iş aramaktı. İş bulma ümidiyle gittiği yerde adeta hipnotize edilmiş. Güvenini kazanmak için banka hesabı açtırmışlar. Müvekkilim de ne derlerse yapmış. Zihnini oyalayıp telefonunu ele geçirmişler. Oyalayarak kartını almışlar. Telefon eşleştirilmesi sonrası internet bankacılığı üzerinden işlemler yapmışlar. Karttan çektikleri parayla da kuyumcudan altın alıp alışveriş yapmışlar".

Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, olay vatandaşlara elektronik cihazların ve kişisel bilgilerinin korunması konusunda uyarı niteliği taşıyor.

ANKARA’DA İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN BULUŞTUĞU KİŞİLER TARAFINDAN TELEFONUNA UZAKTAN ERİŞİM UYGULAMASI...

ANKARA’DA İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN BULUŞTUĞU KİŞİLER TARAFINDAN TELEFONUNA UZAKTAN ERİŞİM UYGULAMASI KURULDUĞUNU İLERİ SÜREN KADIN, BANKA HESABINDAKİ 79 BİN LİRANIN DOLANDIRILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00