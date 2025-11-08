Ankara'da İş Vaadiyle Dolandırıcılık: Kadının 79 Bin Lirası Çalındı

Ankara'da, Mayıs 2023 tarihinde meydana geldiği belirtilen olayda, internette gördüğü iş ilanı için görüştüğü kişiler tarafından telefonuna uzaktan erişim uygulaması kurulduğunu ileri süren 53 yaşındaki Hatice Türkel, banka hesabından toplam 79 bin lira çekildiğini öne sürdü.

Olayın Detayları

İddialara göre Türkel, internette gördüğü ofis görevlisi ilanı için kendisini farklı isimlerle tanıtan üç kişiyle bir araya geldi. Görüşme sırasında dikkati başka yerlere çekilmeye çalışıldığını ve bu sırada telefonuna uzaktan erişim programı kurulduğunu belirten Türkel, banka kartının alındığını söyledi. Buluştuğu kişilerin güven kazanmak amacıyla kendisine hesap açtırdığını da ifade etti. Görüşmeden kısa süre sonra telefonunda "Eşleştirme sonlandırıldı" yazılı mesaj gördüğünü belirten Türkel, banka ve avans hesabından toplam 79 bin lira çekildiğini fark ederek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hatice Türkel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İnternetteki bir iş ilanını gördüm. İlanı veren kişiyi aradım. Konuştuğum kişi, ofis görevlisi aradığını söyledi. Ben de görüşmek istediğimi belirttim. Ertesi gün beni görüşmeye çağırdı. İş yerinin tadilatta olduğunu söyleyerek beni bir kafeye davet etti. Görüşmemiz sonucunda işe alındığımı söyleyerek banka hesabı açtırmamı istedi. Hesap açtırmaya gidip döndüğümde acil bir işi çıktığını gittiğini ve kendisini Emrah olarak tanıtan muhasebecisiyle görüşmemi istedi. Söylediği kişiyle bir süre görüştük. O sırada benden telefonumu istedi. Yanındaki arkadaşı da sürekli bana soru sorarak oyalamaya çalışıyordu. Benden telefonu istediler. Birkaç saniye sonra da geri verdiler. Daha sonra sigorta işlemleri için kimliğimi ve banka kartımı istediler. Kaydımın tamamlandığını söylediler ve mekandan ayrıldık. Otobüse bindiğimde telefonumda ‘eşleştirme kaldırıldı’ yazılı mesaj gördüm. Banka hesaplarıma girdiğimde toplamda 79 bin lira paramın çekildiğini fark ettim. Bu paranın 20 bin lirasını avans hesaptan çekerek kuyumcudan altın almışlar. Emrah denilen kişiye ulaşamadığım için, ilk görüştüğüm kişi olan ve kendisi Sezer olarak tanıtan adamı aradım. Muhasebecisinin hesabımdan para çaldığını söyleyerek şikayette bulunacağımı söyledim. Bir süre görüştük. Şikayetçi olmamı istemediler ama dinlemeyip polise başvurdum."

Soruşturma ve Dava Süreci

Olay üzerine Hatice Türkel'in avukatı Ahmet Haklıgör tarafından suç duyurusunda bulunuldu. İddianame düzenlendi ve duruşmanın ilk celsesi yapıldı; ikinci celse Ocak ayında görülecek. Haklıgör, davayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Suç duyurusunda bulunduk. İddianame düzenlendi. Duruşmanın ilk celsesi bitti. Ocak ayında ikinci celse görülecek. Karşı taraf ilk mahkemeye gelmedi. 3 sanıktan birine polis ekipleri hala ulaşamadı. Diğer sanıklardan T.K.’nın adli sicili oldukça kabarık. 30’dan fazla dolandırıcılık suçundan hakkında suç duyuruları var. Teknolojinin de gelişmesiyle bu tür olaylarla çok fazla karşılaşmaya başladık. Vatandaşlarımızın tanımadıkları kişiye hiçbir şekilde telefonlarını vermemeleri gerekiyor. Müvekkilimin tek amacı iyi niyetle iş aramaktı. İş bulma ümidiyle gittiği yerde adeta hipnotize edilmiş. Güvenini kazanmak için banka hesabı açtırmışlar. Müvekkilim de ne derlerse yapmış. Zihnini oyalayıp telefonunu ele geçirmişler. Oyalayarak kartını almışlar. Telefon eşleştirilmesi sonrası internet bankacılığı üzerinden işlemler yapmışlar. Karttan çektikleri parayla da kuyumcudan altın alıp alışveriş yapmışlar".

Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, olay vatandaşlara elektronik cihazların ve kişisel bilgilerinin korunması konusunda uyarı niteliği taşıyor.

