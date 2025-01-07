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Ankara'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 3 Ton 620 Kilogram Ele Geçirildi

Ankara Sincan'da düzenlenen operasyonda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:18
Ankara'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu: 3 Ton 620 Kilogram Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık Operasyonu

Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Alınan bilgiler doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki bir fabrikada yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen nargile tütünlerinin, ihraç ürünü gibi gösterilerek el altından piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Piyasa Değeri ve Vergi Kaybı

Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 706 bin lira olan bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Aynı zamanda, bu operasyon doğrultusunda 3 milyon 700 bin lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Şüpheli Hakkında İşlem

Operasyon sonucunda, yakalanan İ.İ'ye 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz...

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 620 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

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