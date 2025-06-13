DOLAR
39,42 -0,18%
EURO
45,5 0,6%
ALTIN
4.339,89 -1,34%
BITCOIN
4.130.700,15 1,1%

Ankara'da Kadın Hükümlülere Sertifika Töreni

Ankara'da kadın hükümlüler, 'İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi' programı kapsamında sertifikalarını aldı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 10:22
Ankara'da Kadın Hükümlülere Sertifika Töreni

Ankara'da Kadın Hükümlülere İstihdam Sertifikaları Verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" çerçevesinde sertifika töreni düzenlendi.

Tören, Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASO-SEM) gerçekleştirildi. Programa; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar ve Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal ve Mali Hizmetler Birim Başkanı Şeref Furkan Ceylan katıldı.

Denetimli Serbestlik ve Kadınların Güçlendirilmesi

Protokol üyeleri, kursiyerlerle bire bir görüşerek programın işleyişi ve istihdam garantisi ile ilgili deneyimlerini paylaştılar. Eğitmenlerle birlikte, iş gücü piyasasına entegrasyon olanakları da değerlendirildi.

İki aylık süreçte toplam 240 saat eğitim alan kursiyerler, başarıyla programı tamamlayarak sertifikalarını aldılar.

Başsavcı Gökçe, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "Bu kurslar, kadın hükümlülere yalnızca bir meslek kazandırmakla kalmıyor; onların hayata yeniden tutunmalarını sağlayarak bireysel dönüşümün kapılarını aralıyor. Kadınların meslek edinmesi, hem ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına hem de toplumsal yaşama aktif katılım sağlamalarına olanak tanıyor," ifadelerini kullandı.

Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu program, denetimli serbestlik uygulamalarının etkin bir rehabilitasyon modeli olduğunu göstermektedir. Toplumun dezavantajlı kesimlerine fırsat eşitliği sunmak, bireylerin suça geri dönme riskini azaltarak onları üretken bireyler olarak tekrar topluma kazandırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada, güçlü iş birliği sayesinde ortaya çıkan bu başarı hikayesi, toplumsal dönüşümün mümkün ve sürdürülebilir olduğunu bir kez daha göstermektedir."

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı"nın sertifika töreni yapıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı"nın sertifika töreni yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
2
Türk Zırhlısı YÖRÜK 4x4, Endonezya'da Yeni Göreve Hazırlanıyor
3
Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde 5 Bin Ton Artış Bekleniyor
4
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi
6
Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
7
Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği