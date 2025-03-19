Ankara'da Kısa Süreli Kar Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da Gece Saatlerinde Kar Yağışı Başladı

Ankara, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı. Kısa süreli fakat etkili olan yağış, özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha belirgin bir şekilde hissedildi.

Yollar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Yağış, zaman zaman şiddetini artırırken, bazı park, cadde ve sokaklar da karla kaplandı. Bu durum, hem görsel bir şölen sunarken hem de yaşamı olumsuz etkileyebilecek bazı durumları gündeme getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Tedbirler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı yollarda tedbirler aldı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, yolların güvenliğinin sağlanması adına gerekli çalışmaları sürdürdüğü gözlemlendi.