DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,45 0,21%
ALTIN
4.440,61 -0,07%
BITCOIN
4.741.754 0,55%

Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi

Başkent Ankara'da Mamak'ta etkili olan sağanak, alt geçide su birikintisi oluşturdu ve trafik aksadı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 21:27
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Mamak İlçesinde Sağanak Yağış Yaşandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, alt geçitte su birikintileri oluşmasına yol açtı. Özellikle Ankara-Samsun Yolu üzerindeki Şehit Serkan Dökmeci alt geçidi sağanak sonrası sular altında kaldı.

Trafikte Aksamalar ve Uzun Araç Kuyrukları

Yağış nedeniyle belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için harekete geçti. Bu sırada polis ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak alt geçidin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Tahliye çalışmaları sırasında uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Vatandaşların sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı bu durum, altyapının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak alt geçitte su birikintisine neden...

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak alt geçitte su birikintisine neden oldu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak alt geçitte su birikintisine neden...

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak alt geçitte su birikintisine neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangını: Bayramiç'te Köyler Tahliye Ediliyor
2
Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi
3
Adalet Bakanı Tunç'tan Amasra'da Terörsüz Türkiye Vurgusu
4
Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
İstanbul'da Helikopter Destekli 'Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
6
TikTok’un “Yakışıklı Güvenlik”i Muhammet Sürmeli kimdir, nereli?
7
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış