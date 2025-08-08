Ankara'da Kısa Süreli Sağanak, Altyapıyı Olumsuz Etkiledi

Ankara'nın Mamak İlçesinde Sağanak Yağış Yaşandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, alt geçitte su birikintileri oluşmasına yol açtı. Özellikle Ankara-Samsun Yolu üzerindeki Şehit Serkan Dökmeci alt geçidi sağanak sonrası sular altında kaldı.

Trafikte Aksamalar ve Uzun Araç Kuyrukları

Yağış nedeniyle belediye ekipleri, alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için harekete geçti. Bu sırada polis ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak alt geçidin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Tahliye çalışmaları sırasında uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Vatandaşların sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı bu durum, altyapının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

