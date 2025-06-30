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Ankara'da Kız İstemede Kavga: Polis Memuru Ağır Yaralandı

Ankara'da bir polis memuru, kuzeni için katıldığı kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 01:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 01:59
Ankara'da Kız İstemede Kavga: Polis Memuru Ağır Yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir polis memuru kuzeni için katıldığı kız isteme görüşmesinde yaşanan kavga sonrasında ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda meydana geldi. İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K., ailesiyle birlikte kuzeninin kız isteme görüşmesine katıldı.

Görüşme sırasında iki aile arasında çıkan anlaşmazlık, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu arbede esnasında polis memuru F.K. ağır yaralandı.

Olayın ardından, durumu kritik olan F.K. için 112 Acil Servis ve diğer polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı polis memuru, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan polis memuru F.K. için mesai arkadaşları hastaneye kan vermek için akın etti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir polis memuru, kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

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