Ankara'da Komşusu Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Ankara'nın Çubuk İlçesinde Trajik Olay

Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, 21 yaşındaki Hatice Çınar, komşusu Murat Açıkgöz (50) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Hatice Çınar'ın cenazesi, Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Tokluoğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlan Mezarlığına defnedildi. Törende, Çınar'ın ailesi, iş arkadaşları ve vatandaşlar bir araya geldi.

Olayın Detayları

Olay, Hatice Çınar'ın iş arkadaşları tarafından haber verilmesinin ardından ortaya çıktı. Komşusuyla iletişim kuramayan arkadaşları, durumu polise bildirdi ve ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yalnız yaşayan Hatice Çınar ile Murat Açıkgöz'ü tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.

Polis incelemeleri sonucunda, Murat Açıkgöz’ün, Hatice Çınar’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çubuk'ta 50 yaşındaki komşusu tarafından öldürülen 21 yaşındaki Hatice Çınar'ın cenazesi, Hasanoğlan ilçesindeki Tokluoğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çınar'ın tabutunun yanına sevenleri tarafından çiçek bırakıldı.

Çubuk'ta 50 yaşındaki komşusu tarafından öldürülen 21 yaşındaki Hatice Çınar'ın cenazesi, Hasanoğlan ilçesindeki Tokluoğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hasanoğlan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çınar'ın tabutunun yanına sevenleri tarafından çiçek bırakıldı.