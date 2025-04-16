Ankara'da Marangoz Ustası Ali Türk, 55 Yıldır Mesleğine Aşk ile Bağlı

Ali Türk: 55 Yıldır Marangozluk Yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 79 yaşındaki marangoz ustası Ali Türk, babasından öğrendiği marangozluk mesleğini 55 yıldır sürdürüyor. Çubuk Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde iki oğluyla birlikte çalışan Türk, çam kokusundan vazgeçemediğini ifade etti.

Marangozluğun Geleceği Tehlikede

Ali Türk, işe başladığında ilçede 30'a yakın marangoz atölyesi olduğunu dile getirirken, bu sayının günümüzde ikiye düştüğünü vurguladı. "Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" diyen Türk, marangozluğun kapı, pencere, bahçe evi ve kamelya gibi birçok alanı kapsadığını belirtti.

Evde Duruş Yok

Sürekli çalışmayı ilke edinen Türk, "Evde boş durma gibi bir alışkanlığım yok. Günü rahat geçirmek için dükkana gitmemiz lazım. Burada çalışırken, hem işimizi yapıyor hem de eş dostla muhabbet ediyoruz" dedi.

Üçüncü Nesil Marangozlar

Ali Türk'ün çocukları, babalarının yanında eğitim alarak bu mesleği üçüncü nesil olarak devralıyor. Bu nesil, aile geleneğini sürdürme kararlılığı ile ustalarının izinden gidiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde marangoz ustası Ali Türk, babasından öğrendiği mesleğini çocuklarıyla yapıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde marangoz ustası Ali Türk, babasından öğrendiği mesleğini çocuklarıyla yapıyor.