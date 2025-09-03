DOLAR
Ankara'da Mevlid Kandili: Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli'de Program

Ankara'da Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde düzenlenen Mevlid Kandili programları Kur'an tilavetleri, Mevlid-i Şerif, dualar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ikramlarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:27
Ankara'da Mevlid Kandili programları düzenlendi

Program Detayları

Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe ve Hacı Bayram-ı Veli camilerinde anma programları gerçekleştirildi.

Programlar, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başladı; ardından Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sürdü. Katılımcılar programları dikkatle dinledi ve manevi bir atmosferde ibadetlerini yerine getirdi.

İkram ve Organizasyon

Cami bahçelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara şeker ve kandil simidi ikram edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından camilere gelenlere ikramlarda bulunuldu.

