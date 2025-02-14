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Ankara'da Minibüs İşletmecilerine Sağlanan Gelir Desteği Uzatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, minibüs işletmecilerine sağlanan gelir desteğini 2025 sonuna kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:42
Ankara'da Minibüs İşletmecilerine Sağlanan Gelir Desteği Uzatıldı

Ankara'da Minibüs İşletmecilerine Sağlanan Gelir Desteği Uzatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, minibüs işletmecilerine verilen ve 31 Aralık 2024'te sona erecek gelir desteğini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı. Bu gelişme, ABB Meclisi'nin şubat ayının son birleşiminde gerçekleşti.

Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında toplanan ABB Meclisi, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda bir araya geldi. Işık, toplantının açılışında önceki oturuma ait tutanak özetini oyladıktan sonra gündem maddelerini sunmaya başladı.

Birleşimde, minibüs işletmecilerine yönelik gelir desteğinin 31 Aralık 2025'e kadar uzatılmasına dair başkanlık yazısı, oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü tarafından 2025 yılında uygulanacak ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin yazı ise oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, toplantıyı 10 Mart'ta yeniden toplanmak üzere kapattı.

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