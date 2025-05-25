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Ankara'da Miniklerden Coşkulu '1453 Fetih Yürüyüşü'

İlim Yayma Cemiyeti, çocuklarla düzenlenen '1453 Fetih Yürüyüşü' ile İstanbul'un fethini coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:21
Ankara'da Miniklerden Coşkulu '1453 Fetih Yürüyüşü'

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek "1453 Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Miniklerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, "İstanbul'un fethi kutlu olsun" yazılı pankartlar taşındı. Çocuklar, aileleri ve birçok vatandaş etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, Osmanlı dönemine ait kıyafetler giyerek, mehteran takımı eşliğinde Cemiyet'ten başlayarak Hacı Bayram Veli Camisi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında, Osmanlı donanmasının karadan Haliç'e indirilişini canlandırmak için ahşaptan yapılmış gemi taşıdılar.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Katılımcılar, tekbirler getirirken, Fatih Sultan Mehmet ile tüm Osmanlı padişahları ve Gazze için dualar edildi.

Gülbank duasının ardından gerçekleştirilen mehter gösterisinde "Cenk Marşı", "Bayrak Marşı", "Abdülhamit Han Marşı", "Hücum Marşı" ve "Genç Osman Marşı" çalındı. Program, çocukların okuduğu şiirlerle sona erdi.

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla çocukların...

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla çocukların katılımı ile "1453 Fetih Yürüyüşü" düzenledi. Kortejdeki çocuklar, Osmanlı donanmasının karadan Haliç'e indirilişini canlandırmak amacıyla ahşaptan yapılmış gemi taşıdı.

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla çocukların...

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla çocukların katılımı ile "1453 Fetih Yürüyüşü" düzenledi. Kortejdeki çocuklar, Osmanlı donanmasının karadan Haliç'e indirilişini canlandırmak amacıyla ahşaptan yapılmış gemi taşıdı.

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