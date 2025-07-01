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Ankara'da Muhtar Akademisi Eğitim Programı Başladı

Ankara'da muhtarlara yönelik eğitim programı açılışı, Vali Vasip Şahin ve Rektör Ünüvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 15:43
Ankara'da Muhtar Akademisi Eğitim Programı Başladı

Ankara'da Muhtar Akademisi Eğitim Programı Başladı

Başkent Ankara'da, Ankara Valiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Muhtar Akademisi Eğitim Programı, 1425 muhtarı kapsayan bir açılış etkinliğiyle başladı.

Vali Vasip Şahin, Muhtarlık Kurumunun Önemi Üzerine Konuştu

Açılış programında söz alan Ankara Valisi Vasip Şahin, muhtarlık kurumunun kamu yönetimindeki stratejik konumuna vurgu yaptı. Muhtarların, vatandaşlar ile devlet arasında önemli bir köprü olduğunu ifade eden Şahin, "Muhtarlarımız bizim sesimizi vatandaşa duyurduğu gibi, vatandaşlarımızın sesini de kamuya en hızlı ve doğru bir şekilde iletiyor." dedi.

Muhtarlığın 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Vali Şahin, "Muhtarlık gibi köklü bir kurum bir anda kaldırılamaz. Bugün muhtarlarımız dünden daha fonksiyonel, daha etkili ve daha fazla yetkilidir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın Değerlendirmesi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, muhtarların mahallelerin gören gözü, duyan kulağı ve konuşan sesi olduğunu belirterek, "Devlete açılan ilk kapı muhtarlık makamıdır. Muhtarlar, katılımcı, şeffaf ve işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışını geliştirmek zorundadır." dedi.

Ünüvar, devlet görevlilerinin asıl görevlerinin, devletin imkanlarını milletle buluşturmak olduğunu vurgulayıp, "Ankara Üniversitesi olarak, bilgiyi topluma aktarmayı da şerefli bir görev olarak görüyoruz." diyerek, eğitim programına katkı sunan akademik kadroya teşekkür etti.

Muhtar Akademisi Eğitim Programı, 3 ayrı aşamada, 9 gün sürecek ve her aşamada Ankara Üniversitesi'nin deneyimli hocaları eğitim verecek.

Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Ankara'daki 1425 muhtarı...

Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Ankara'daki 1425 muhtarı kapsayan "Muhtar Akademisi Eğitim Programı" Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Aziz Köklü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuşma yaptı.

Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Ankara'daki 1425 muhtarı...

Ankara Valiliği ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen ve Ankara'daki 1425 muhtarı kapsayan "Muhtar Akademisi Eğitim Programı" Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Aziz Köklü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuşma yaptı.

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