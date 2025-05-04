Ankara'da 'Ölümsüz Alay' Yürüyüşü ile 9 Mayıs Zafer Günü Kutlandı

Ankara'da 'Ölümsüz Alay' Yürüyüşü Düzenlendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında anlam dolu bir 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneği ortaklığında organize edildi.

Büyükelçiler ve Toplum Temsilcileri Katıldı

Yürüyüşe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un yeni Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, çok sayıda diplomat, askeri temsilciler, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları ve çeşitli davetliler iştirak etti.

İkinci Dünya Savaşı'nın Anısına

Etkinlik sırasında katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan yakınlarının portrelerini taşıyarak, o döneme ait şarkıları dinlediler. Yürüyüş sonrası konuşma yapan Büyükelçi Yerhov, 80 yıl önce kazanılan zaferin önemine vurgu yaptı: "Zaferin bu 80. yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü."

Zafer Kutlamaları Geleneği

Her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan bu etkinlik, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasını simgeliyor. 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü ise 2012 yılından bu yana gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, yakınlarının fotoğraflarını ve savaş döneminde Rusya'nın askeri simgelerinden biri olan Aziz Georgiy Kurdelesi'ni ellerinde taşıyor.

Bu özel kurdele, siyah ve turuncu renkleri ile Rusya'nın ödül sisteminde farklı dönemlerde önemli bir yer edinmiştir. Yürüyüş, geçmişe duyulan özlemi ve kahramanlıkları onurlandırmayı amaçlıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneğinin desteğiyle organize edilen yürüyüşe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un yeni Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, diplomatlar, askeri temsilciler, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneğinin desteğiyle organize edilen yürüyüşe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un yeni Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, diplomatlar, askeri temsilciler, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.