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Ankara'da Onarım Sürecinde Üst Geçit Tehlikeli Kullanımda

Ankara'da onarıma alınan üst geçidi, tehlikeye aldırış etmeden kullanım sürdüren vatandaşların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:06
Ankara'da Onarım Sürecinde Üst Geçit Tehlikeli Kullanımda

Ankara'daki Üst Geçidin Onarım Çalışmaları

Başkent Ankara'nın Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayalar tarafından yoğun şekilde kullanılan bir üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldı.

Tehlikeli Durumlara Rağmen Kullanım

Üst geçidin onarım çalışmaları nedeniyle her iki girişine belediye ekipleri tarafından ahşap plakalar yerleştirildi. Ancak, yolun ortasında yer alan demir çitler, yolun karşısına geçişi engellediği için bazı vatandaşlar, tehlikeyi göze alarak bu ahşap plakaların ve moloz yığınlarının arasından geçmeye çalıştı.

Güvenlik Kameralarına Yansıyan Anlar

Özellikle öğrencilerin güvenlik önlemlerini hiçe sayarak levhaların arasından geçiş yapması ve tehlikeli atlayışlar gerçekleştirmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların ahşap plaka engelini aşarak üst geçidi kullanmaya devam etmesi dikkat çekti.

Çalışmaların Süresi ve İçeriği

Alınan bilgilere göre, 10 Ekim tarihinde başlayan onarım çalışmaları, belirlenen izin çerçevesinde her gün 23.00 - 04.00 saatleri arasında sürdürülüyor. Çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Onarımlar kapsamında yürüyüş platformları ve merdiven basamaklarında taşıyıcı özelliğini yitiren paslanmış sacların değişimi yapılacak; ardından kumlama ve yalıtım işlemleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, eski kaplamalar, kırılmış ve kullanım ömrünü tamamlamış andezit ve kauçuk ile yenilenecek. Çelik konstrüksiyonda ise kumlama ve boyama işlemleri yapılacak.

Başkentte, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst...

Başkentte, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) 2 gün önce bakım ve onarım çalışmaları için kapatıldı. Geçidin her iki girişine de belediye ekipleri tarafından vatandaşların geçişini engellemek amacıyla ahşap plakalar yerleştirildi.

Başkentte, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst...

Başkentte, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) 2 gün önce bakım ve onarım çalışmaları için kapatıldı. Geçidin her iki girişine de belediye ekipleri tarafından vatandaşların geçişini engellemek amacıyla ahşap plakalar yerleştirildi.

Başkentte, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst...

Başkentte, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı üst geçit, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) 2 gün önce bakım ve onarım çalışmaları için kapatıldı. Geçidin her iki girişine de belediye ekipleri tarafından vatandaşların geçişini engellemek amacıyla ahşap plakalar yerleştirildi.

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