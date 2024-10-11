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Ankara'da Peru Mutfağı Tadım Etkinliği Düzenlendi

Peru mutfağının eşsiz lezzetleri, Ankara'da özel bir tadım etkinliği ile katılımcılara sunuldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:29
Ankara'da Peru Mutfağı Tadım Etkinliği Düzenlendi

Ankara'da Peru Mutfak Kültürü Tanıtıldı

Peru mutfağının benzersiz tatları, başkent Ankara'da düzenlenen özel bir tadım etkinliği ile tanıtıldı. Etkinlik, Peru Büyükelçiliği tarafından düzenlenmiş olup, "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında gerçekleştirildi.

Katılımcılara Teşekkür Konuşması

Düzenlenen etkinlikte, Erick Tejada Sanchez, Peru'nun Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı, katılımcılara hoş geldiniz diyerek teşekkür etti. Etkinlikte büyük bir ilgiyle karşılanan Peru mutfağı, konuklara çeşitli yemek ve tatlılarla sunularak adeta bir lezzet yolculuğuna çıkarıldı.

Seçkin Lezzetler İkram Edildi

Etkinlik süresince katılımcılara, Peru mutfağının zengin ve çeşitliliği gözler önüne serildi. Erika Torres, Peru'nun Ankara Büyükelçisi, zengin kültürel geçmişi yansıtan bu lezzetleri tanıtarak, misafirlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun...

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun...

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun...

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun...

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun...

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun...

Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

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