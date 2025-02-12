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Ankara'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik 8 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:01
Ankara'da PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik 8 Gözaltı Kararı

Ankara'da 8 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Soruşturma Detayları

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin terör örgütünün talimatları doğrultusunda Ankara'da düzenlenen örgütsel etkinliklere katıldığı belirlendi. Ayrıca, söz konusu şahısların sosyal medya hesaplarından örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Yakalama Çalışmaları Devam Ediyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması ve başsavcılığa sevk edilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

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