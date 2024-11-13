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Ankara'da Polis Memuru Eşini Vurdu, İntihar Girişiminde Bulundu

Ankara'da bir polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:53
Ankara'da Polis Memuru Eşini Vurdu, İntihar Girişiminde Bulundu

Ankara'da Trajedi: Polis Memuru Eşini Vurdu

Ankara'nın Altındağ Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K., eşi Ş.K. ile evlerinde tartışmaya başladı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında, K.K. eşi Ş.K.'yi tabancayla vurdu.

Olayın hemen ardından Ş.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine K.K., intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, çevredeki insanlar arasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl geliştiğine dair detaylar merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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