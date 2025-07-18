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Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da etkili olan sağanak ve fırtına, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, birçok kişi evlerinde mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:09
Ankara'da Sağanak ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Tahripkar Sağanak ve Fırtına Etkisi

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, kentin dört bir yanında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle özellikle zemin kattaki evler ve iş yerleri su altında kaldı, kanalizasyonlar taştı.

Evlerinde Mahsur Kalan Vatandaşlar

Yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, güvenli alanlara ulaşmakta zorlandı. Zemin kattaki evlerinde mahsur kalan kişiler, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgelere tahliye edildi.

Trafikte Aksamalar ve Maddi Hasar

Şiddetli yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı. Özellikle Sıhhiye'de ana yollarda biriken sular, trafikte aksamalara neden oldu.

Doğal Olayın Oluşturduğu Hasar

Kent genelinde bazı araçlar su içerisinde kalarak hasar gördü. Keçiören ve Çankaya ilçelerinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, Mamak Cengizhan Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Gün Sazak Caddesi'nde taş ve toprak, ana yola yığılarak trafiği felç etti.

Belediyenin Çalışmaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağanak nedeniyle toplamda 1869 araç ve 2 bin 312 personelle olaylara müdahale etti. ABB, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için misafirhaneler hazırlandığını ve barınma destek başvurularının 153 Çağrı Merkezi üzerinden alınacağını açıkladı.

Ankara'daki bu doğa olayı, günlük yaşamı sekteye uğratırken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da...

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da...

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs durağına sığındı.

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