Türkeli Sahil Yolu Hizmete Açıldı: 2,1 km ve 80 Dönüm Yeni Alan

Türkeli Sahil Yolu Hizmete Açıldı

Sahil Yolu Projesi tamamlandı, ilçeye 80 dönüm yeni alan kazandırıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde yapımı tamamlanan Sahil Yolu Projesi ulaşıma açıldı.

Deniz dolgusu ile hayata geçirilen proje sayesinde ilçeye 80 dönümlük yeni alan kazandırıldı. Proje kapsamında 2,1 kilometre uzunluğunda bölünmüş yolun sıcak asfalt imalatları ve çizgi çalışmaları tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "Türkeli şehir geçişi (sahil yolu) kapsamında 2,1 kilometre uzunluğunda bölünmüş yolun sıcak asfalt imalatları ve çizgi çalışmaları tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Sinop’umuza, Türkeli’mize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

