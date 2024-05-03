Ankara'da sahipsiz köpek korkusundan kaçarken bina camına çarpan çocuk yaralandı!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Park Eymir TOKİ Konutları Ay Işığı Sitesi'nde 12 yaşındaki Y.A., havlayarak üzerine gelen sahipsiz bir köpekten korkup kaçmaya başladı.



Kaçarken bina giriş kapısının camına çarpan Y.A., yüzünde ve bileğinde kesikler oluştu. Olayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.A.'yı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavisi devam eden Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu olay, sahipsiz köpeklerin kontrolsüz dolaşmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.