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Ankara'da Şehit ve Gazi Çocukları İçin Destek Kermesi Düzenlendi

Ankara'da, şehit ve gazi çocuklarının eğitimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen kermeste, yöresel ürünler ve el yapımı eserler sergilendi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 13:39
Ankara'da Şehit ve Gazi Çocukları İçin Destek Kermesi Düzenlendi

Ankara'da Kermes ile Dayanışma Rüzgarı

Ankara'da, Polis Eşleri Derneği tarafından, şehit ve gazi çocuklarının öğrenimine destek olmak amacıyla düzenlenen kermes, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Anıttepe Polis Akademisi Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor.

Kermese, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Eşleri Derneği Başkanı Beyhan Demirtaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan gibi önemli isimlerin yanı sıra, 81 ildeki emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel Lezzetler ve El Yapımı Eserler

Kermeste, yöresel gıda ürünleri, el yapımı eserler, tablolar ve giyim eşyaları gibi birçok ürün sergilendi. Polis teşkilatının çeşitli birimleri, açtıkları stantlarla etkinliğe destek verdiler. Kermes, "Güvenlik için çalışan eller yardım için kenetleniyor" sloganı ile gerçekleştirildi.

Dayanışma ve Vefa Mesajları

Kermesin açılışında konuşan Beyhan Demirtaş, "Önümüzdeki 4 gün boyunca vefa ve dayanışmanın harmanlandığı bir atmosferimizi hep birlikte yaşayacağız. Anadolu'yu başkentte buluşturacak olan bu kermesle birlikte, gençlerimize bir soluk, bir nefes olmayı hedefliyoruz." dedi.

Demirtaş ayrıca, kermes ile elde edilen gelirler sayesinde 2025-2026 eğitim öğretim döneminde burs desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Her yıl eylül-haziran döneminde 10 ay süreyle burs verdiklerini ve ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim yardımı yapacaklarını vurguladı.

Önemli Destekler

Hatice Nur Yerlikaya, Polis Eşleri Derneği'nin güçlü bağlarla kenetlenmiş bir topluluk olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin başarıları daim olsun, dayanışmamız ve bu güzel buluşma devam etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, kermesin açılış kurdelesini kesti ve stantları gezerek katılımcılara ikramlarda bulundu.

Ankara'da Polis Eşleri Derneğince, Anıttepe Polis Akademisi Yerleşkesi'nde, şehit ve gazi...

Ankara'da Polis Eşleri Derneğince, Anıttepe Polis Akademisi Yerleşkesi'nde, şehit ve gazi çocuklarının öğrenimine katkı sunmak amacıyla kermes düzenlendi.

Ankara'da Polis Eşleri Derneğince, Anıttepe Polis Akademisi Yerleşkesi'nde, şehit ve gazi...

Ankara'da Polis Eşleri Derneğince, Anıttepe Polis Akademisi Yerleşkesi'nde, şehit ve gazi çocuklarının öğrenimine katkı sunmak amacıyla kermes düzenlendi.

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